16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец Рдултовских в Несвижском районе приобрел нового собственника, сообщили БЕЛТА в комитете государственного имущества Миноблисполкома.

Дворец Рдултовских в агрогородке Снов продали на аукционе 14 июля. Начальная стоимость историко-культурной ценности была равна Br715 тыс., а окончательная составила чуть больше Br751 450.

Согласно условиям, при покупке здания новый собственник обязан его отреставрировать и открыть там торговый, туристический, санаторно-курортный, культурно-развлекательный, социальный или ресторанный объект. Новый хозяин здания планирует использовать объект для туристическо-развлекательных целей.

Дворец Рдултовских в Снове - один из крупнейших на территории Беларуси дворцово-парковых комплексов в стиле классицизма. Он был построен в 1825 году по инициативе дворянина Казимира Рдултовского. Во дворце насчитывалось сто комнат и залов, однако со временем внутренняя планировка здания изменилась.

Историко-культурная ценность сильно пострадала во время Первой мировой войны. В 1925 году дворец продали корпусу пограничной охраны Польши. Военные переоборудовали усадебный дом под жилые помещения, канцелярию и казино. После Второй мировой войны здесь жили советские военнослужащие. До 2014 года в его стенах размещался штаб военного госпиталя пограничных войск.-0-