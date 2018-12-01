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Дворник: создать идеальные условия для проживания людей - обязанность местных властей и служб

Регионы 01.12.2018 | 15:26
Владимир Дворник. Фото из архива
Владимир Дворник. Фото из архива
Прямые телефонные линии власти с населением Новости темы Прямые телефонные линии власти с населением
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1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Создать идеальные условия для комфортного проживания людей - обязанность местных властей, специалистов служб и структур. На этом сегодня во время субботней прямой телефонной линии акцентировал внимание председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь губернатора Ольга Рябикова.

За три часа дозвонившиеся озвучили 30 вопросов. Часть из них касалась жилищно-коммунального хозяйства. Так, жители областного центра жаловались на протекающую кровлю, низкую температуру в квартире, состояние ливневой канализации. Жительница Мозыря сетовала на недоделки после капитального ремонта. По каждому из обращений руководитель области поручил оперативно разобраться в ситуации и принять все меры для решения вопросов. "Обязанность на местах - создать идеальные условия для комфортного проживания людей", - подчеркнул, обращаясь к представителям руководства районов, а также областных служб, управлений, комитетов, Владимир Дворник. По его мнению, вопросы ЖКХ зачастую "пробуксовывают" из-за нерасторопности и руководителей, и специалистов. "Есть средства, достаточно людей, надо выполнять свою работу добросовестно", - потребовал глава региона.

Сразу несколько жителей области подняли тему транспортного сообщения. Так, сельчанка из Усохской Буды Добрушского района считает необходимым увеличить количество автобусных рейсов как в районный, так и в областной центры и обратно. Продлить городской маршрут и оборудовать дополнительные остановочные пункты просила жительница нового микрорайона Жлобина. Вопросы поручено изучить и решить в самое ближайшее время. Пересмотрят работу и общественного транспорта, направляющегося в микрорайон индивидуальной жилой застройки Романовичи-1 Гомеля. Еще одна тема, озвученная во время сегодняшней прямой линии жителями микрорайона, - состояние дорог в этом микрорайоне. Как было разъяснено, к весне здесь сделают "гравийки" - класть асфальт пока нецелесообразно: идут строительные работы, и по дорогам движется много большегрузных автомобилей, к тому же, здесь будут прокладываться коммуникации.

Тему благоустройства Мозыря и сохранения его культурно-исторического наследия озвучила жительница райцентра. Как пояснил Владимир Дворник, в регионе продолжается практика комплексного благоустройства населенных пунктов. В 2019 году работы будут идти в Петрикове и Мозыре. "Конечно, для города над Припятью потребуется более года. Однако будут приложены все усилия, чтобы Мозырь и впредь был одним из красивейших центров", - подчеркнул губернатор.

С просьбой о помощи обратилась пенсионерка из Лоева. Женщина рассказала, что в октябре этого года к ней пришли люди, которые заявили, что в ее доме крайне важно установить фильтры для воды. "Они ссылались на должностных лиц, на какие-то разработанные программы. Очень торопили, обещали скидки", - рассказала она. Назвав одну сумму, в итоге потребовали в десять раз больше. Разобраться в ситуации поручено УВД.

Звонили на прямую линию и со словами благодарности. Так, гомельчанка, которая трудится в Буда-Кошелево, от местных жителей и работающих в райцентре выразила искреннюю признательность за пешеходный переход к железнодорожной станции. Оценили жители региона и новый облик Брагина, который преобразился к "Дажынкам". "Такие слова благодарности дают уверенность, что люди будут заботиться и беречь то, что было сделано", - резюмировал руководитель области.

Как отметили в облисполкоме, в этом году во время четырех субботних прямых телефонных линий губернатор принял 110 звонков. Полностью решены 24 вопроса заявителей, требующие более детальной проработки темы находятся на контроле.-0-

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Теги
Гомельская область, Дворник, обращения граждан
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