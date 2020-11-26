Дворовые спортивные площадки в Минске планируют обновить

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворовые спортивные площадки в Минске модернизируют в соответствии с новой концепцией развития объектов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Обновление площадок обсуждали сегодня на заседании в Мингорисполкоме. Участники сошлись на мнении, что необходимо сформировать стандартный набор оборудования для таких площадок в качестве рекомендуемого, а также определить предельно допустимую стоимость их обновления.

"Рассматривать обновление дворовых спортивных площадок необходимо комплексно, а также важно учесть развитие аналогичной общедоступной инфраструктуры в жилых районах столицы, где они уже есть", - отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Во дворах Минска размещены 244 плоскостные спортивные площадки: 211 - на балансе ЖКХ, остальные - на учете ФОЦ. С начала года в городе построены 4 площадки, капитально отремонтированы 2, а на 91 объекте выполнен текущий ремонт.

По итогам осеннего осмотра определено, что в 2021 году плановый ремонт необходимо выполнить на 69 площадках: в нем нуждаются 211 единиц оборудования. -0-