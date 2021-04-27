Дворцово-парковый ансамбль Святополк-Четвертинских в Щучинском районе выставят на торги

27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дворцово-парковый ансамбль Святополк-Четвертинских в поселке Желудок Щучинского района выставят на торги. Сейчас планируется оценка комплекса. Такую информацию на своей странице в Facebook разместил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

Комплекс в поселке Желудок - дворец, флигель, кузница, хозяйственные постройки, остатки бывшего парка - включен в Государственный список историко-культурных ценностей. Построили его в начале XX века. До 1939 года он был центром большого семейного имения, в войну тут размещался немецкий госпиталь, в советское время здание принадлежало военной части, здесь был клуб, по некоторым данным, жили семьи офицеров. В 1990-е годы часть была расформирована. Время серьезно сказалось на состоянии дворца и построек. В последующем они пригодились лишь тем, что стали местом для съемок фильмов и клипов.

В 2013-2014 годах были проведены работы по созданию проекта восстановления ансамбля. В это время оформлена входная группа в усадебный комплекс, благоустроена прилегающая территория.

"8 июля 2014 года историко-культурная ценность перешла к новому владельцу. Была надежда, что он предпримет шаги по ее восстановлению и вовлечению в хозяйственный оборот, даст комплексу новую жизнь. К сожалению, в 2015-2018 годах при проверке прокуратурой района соблюдения законодательства об охране историко-культурного наследия было выявлено, что техническое состояние комплекса неудовлетворительное. При этом собственник объекта не предпринимает должных мер по его сохранению и обеспечению безопасности людей, находящихся на его территории", - рассказал Владимир Караник.

В марте 2019 года прокуратура Щучинского района предъявила исковое заявление об изъятии историко-культурной ценности. Суд заявление поддержал.

"Для исполнения постановления суда планируются оценка комплекса бывшего дворца и его выставление на публичные торги. Надеемся, что комплекс обретет инвестора и станет еще одним знаковым туристическим объектом на карте области, как это уже произошло со многими объектами на территории региона", - подчеркнул Владимир Караник. Он обратил внимание, что в Гродненской области и впредь будет уделяться пристальное внимание сохранению богатого историко-культурного наследия.-0-