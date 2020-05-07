Дворцовый комплекс XVIII века в центре Гродно выставлен на торги

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на торги выставлен дворцовый комплекс XVIII века, расположенный в районе парка им.Жилибера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госкомимущества.

Историческое здание на улице Ожешко, 20 ранее принадлежало князьям Четвертинским. Трехэтажное здание площадью почти 2 тыс. кв.м имеет статус историко-культурной ценности. Продается оно вместе с правом заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания недвижимого имущества.

Аукцион назначен на 25 мая. Начальная стоимость объекта - около Br656,5 тыс. Срок аренды земельного участка площадью 0,89 га - 50 лет.

По условиям торгов, новый собственник объекта может реконструировать его под объект административного, культурно-просветительского назначения.

Более подробную информацию об аукционе можно получить на официальных сайтах Госкомимущества и Гродненского облисполкома.-0-