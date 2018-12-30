Двухметровую елку из книг соорудили в Глубоком

30 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Двухметровую елку из книг соорудили библиотекари к Новому году в Глубоком, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Глубокской центральной районной библиотеки Валентина Спасибенок.
"Библиотечная красавица" создана из более 200 книг самых разных жанров, разного формата с зелеными обложками. "Беларускі арфаграфічны слоўнік", "Всемирная история", книги о жизни животных и растений, энциклопедии, произведения Тургенева, Чехова, Короткевича и многих других авторов гармонично сложились в главный символ новогоднего праздника, который установили в фойе библиотеки. Рядом сотрудники библиотеки поставили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, создав прекрасную фотозону. "За несколько дней она приобрела огромную популярность. Сложно найти момент, чтобы возле такой необычной елки никто не фотографировался", - отметила Валентина Спасибенок.
Увидеть библиотечный вариант новогодней елки можно до 13 января.
В Глубоком в преддверии праздников организовали конкурс на лучшую новогоднюю елку, которую необходимо было сделать из подручных материалов. Инициатива пришлась местным жителям по душе. И центральную городскую площадь украсили десятки необычных арт-объектов, сооруженных из дерева, шин, пенопласта, шишек, льна и другого подходящего материала. Похожий конкурс проводили и в Полоцке. Однако там участники искрили идеями и фантазией при создании гигантских елочных игрушек.-0-
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