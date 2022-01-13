Двухнедельный научный марафон проведут в БарГУ

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском государственном университете 17-28 января проведут научный марафон, приуроченный ко Дню белорусской науки, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый проректор вуза Владимир Климук.

"Научный марафон мы проводим с 2017 года. Раньше он длился несколько дней. Четвертый по счету марафон получился двухнедельным. Намечено около 50 мероприятий научно-практического, обучающего профиля. Целевая аудитория разная: преподаватели, магистранты, аспиранты, студенты и школьники. Присоединятся наши зарубежные партнеры: четыре университета из Китая и 12 из России. Будем с ними работать на онлайн-площадках", - рассказал Владимир Климук. Инициативу БарГУ также поддержали шесть белорусских вузов.

В научном марафоне примут участие все четыре факультета Барановичского университета. Они презентуют разработки и исследования, организуют дискуссионные площадки и мастер-классы, тренинги и семинары. 18 января в вузе проведут "Ночь науки". Откроются научно-исследовательские лаборатории патриотического воспитания, а также экспертизы игрушек.

Например, лингвистический факультет пригласит на чтения иностранных студентов. Молодые люди узнают о белорусской культуре и расскажут о культуре своей страны: России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Туркменистана. Инженерный факультет презентует свои лаборатории и познакомит с достижениями в робототехнике, искусственном интеллекте, альтернативной энергетике, станкостроении. Внимание факультета педагогики и психологии сейчас приковано к изучению причин виктимности личности. Факультет экономики и права реализует проект междисциплинарных исследований на стыке экономики и юриспруденции. Всего в марафоне почти за две недели смогут поучаствовать около 1 тыс. человек.

В университете непрерывно изучают потребности рынка труда и прорабатывают возможности для открытия новых специальностей. "Занимаемся сбором заявок от предприятий и организаций. Готовим предложения по новым специальностям на факультете педагогики и психологии, инженерном факультете, а также в магистратуре по юрпрофилю, - добавил первый проректор БарГУ. - Работаем с 7-8 зарубежными вузами по открытию совместных образовательных программ двойного диплома".-0-