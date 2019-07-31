Двухтысячный рубеж по намолоту и перевозке зерна в Могилевской области преодолели комбайнеры и водители "Зари"

31 июля, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Могилевской области двухтысячный рубеж по намолоту и перевозке зерна преодолели два экипажа комбайнеров и три водителя ЗАО "Агрокомбинат "Заря" (Могилевский район), передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми в регионе 2 тыс. т урожая собрал семейный дуэт комбайнеров Алексея и Юрия Макосовых, в также Александр Верхотуров и его помощник Виктор Петров. Среди водителей отличились Владимир Котов, Андрей Максутов и Михаил Целобенок.

С высоким достижением поздравил передовиков на поле председатель Могилевского областного обкома профсоюза работников АПК Виктор Гейдель. Он поблагодарил лидеров жатвы за ответственный подход к делу, профессионализм и отметил, что такие специалисты вносят неоценимый вклад в выполнение важной государственной задачи - обеспечение продовольственной безопасности страны. От Могилевского облисполкома и обкома профсоюза он вручил передовикам благодарности и ценные подарки. Комбайнеров и водителей денежными премиями и грамотами поздравили также представители райисполкома, агрокомбината "Заря", а на технике двухтысячников появились специальные информативные наклейки.

Владимир Котов

В минувшем году в Могилевской области лидерство по намолоту зерна на протяжении всей уборочной кампании удерживал экипаж комбайнеров ЗАО "Агрокомбинат "Заря" в составе старшего комбайнера Алексея Макосова и его помощника Николая Минченко. Герои жатвы первыми в регионе намолотили 2 тыс.т, затем 3 тыс.т и 4 тыс.т зерна. В итоге экипаж достиг рекордного намолота не только в области, но и стране. Он завершил уборочную с результатом 4,3 тыс. т зерна.

Алексей Макосов

В этом году свою 16-ю жатву Алексей Макосов решил провести вместе с отцом Юрием, для которого это уже 28-я уборочная и первая вместе с сыном. Семейный дуэт сполна оправдал ожидания. Макосовы опять захватили лидерство на жатве зерновых в Могилевской области.

Юрий Макосов

Для Александра Верхотурова нынешняя уборочная - 8-я (5-я на полях агрокомбината "Заря"). В тандеме с Виктором Петровым он работает впервые. "Когда хороший коллектив, тогда и работа ладится, - подчеркнул Александр Верхотуров. - Главное, чтобы погода и техника не подводили. Комбайну стоит лишь раз сломаться, и его хозяин уже значительно отстанет от многих".

По словам Андрея Максутова, чтобы успешно убирать хлеб, нужно любить землю, зерно и свою работу. "Сейчас - самое напряженное время: ухожу из дома в пять утра, а прихожу в одиннадцать вечера, но часы не считаю. Самое главное - делаю полезное дело", - отметил он.

Виктор Петров и Александр Верхотуров

В Могилевской области, по данным на сегодняшнее утро, было убрано 40% площадей. Намолочено более 323 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность по региону составляла 26 ц/га. По общему намолоту лидировал Шкловский район, где собрано 36,7 тыс. т, а также Могилевский (35,2 тыс. т), Кировский (29,8 тыс. т), Горецкий (25,6 тыс. т) районы. По урожайности лучшими были Шкловский (39 ц/га), Горецкий (31 ц/га), Круглянский и Могилевский районы (по 30 ц/га), а среди хозяйств - ОАО "Александрийское" Шкловского района и ЗАО "Агрокомбинат "Заря".

В этом году агрокомбинат "Заря" сделал ставку на озимые, которые занимают 80% площадей, поэтому июньская засуха на урожай не повлияла. Озимые выстояли, получив при этом достаточное количество влаги. Планируется получить урожай не ниже прошлогоднего, то есть не меньше 65 ц/га.

В Могилевской области по 1 тыс. т и более зерна нового урожая намолотили 22 экипажа комбайнеров, в том числе 2 молодежных. На отвозке зерна по этим же показателям лидируют 42 водителя.

В сельхозорганизациях Могилевского региона к уборке подлежит 313,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Планируется намолотить около 1 млн т зерна, а вместе с кукурузой - 1 млн 150 тыс.т. В счет госзаказа область поставит 164 тыс.т зерна и 60 тыс.т рапса. Чтобы обеспечить кормами животноводство, необходимо заготовить 600 тыс.т зерна.-0-

Фото Олега Фойницкого