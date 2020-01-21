Двум зубрятам из Минского зоопарка планируют найти новый дом

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух зубрят, которые родились летом 2019 года в Минском зоопарке, планируют переселить. Один может отправиться в агроусадьбу, а новый дом для второго пока ищут. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник зоотехнического отдела учреждения Татьяна Ильясова-Кононова.

"Зубрят планируем куда-нибудь определить. Пока одного из них забронировала белорусская агроусадьба, для второго тоже найдем место", - рассказала Татьяна Ильясова-Кононова.

Минские зоологи планируют передать коллегам из Баку часть крокодиловых кайманов, темного и тигрового удавов, полосатых мангустов. Взамен из столицы Азербайджана в Минск будет направлена самка камышового кота, которая составит пару пушистому обитателю Беруту. "В ближайшие недели ожидаем пару львов из Ташкента. Примерно в течение месяца планируем также привезти из зоопарка Пензы японскую макаку, которая сейчас проходит карантин. У нас уже есть взрослая самка, попробуем их вместе поселить, возможно, они подружатся", - поделилась планами начальник зоотехнического отдела.

Также сотрудники зоопарка хотят пополнить коллекцию различными фазанами, найти пару для самца гиены, приобрести несколько кошачьих лемуров. В учреждении заинтересованы в выгодных и интересных предложениях.

На этот год в зоопарке также запланирована реконструкция околоводной тропы и вольеров околоводных птиц, а также завершение ремонта места обитания медведя. "Заканчивается реконструкция вольера зимнего содержания для обезьян, надеемся, к следующему сезону там будет все обновлено", - заключила Татьяна Ильясова-Кононова.-0-