"Дзень вышыванкі" в Витебской области: мастер-классы по народным ремеслам, селфи и боди-арт

2 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Боди-арт в национальном колорите, селфи-конкурс в вышиванках и мастер-классы по народным ремеслам - Витебский областной комитет БРСМ запланировал насыщенную программу "Дня вышыванкі", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь организации Вячеслав Хрол.

Многочисленные мероприятия, запланированные в каждом районе области, стартовали сегодня и продлятся в течение этой недели. Это литературные гостиные, тематический боди-арт, раздача ленточек-вышиванок, выставки национальных костюмов и концерты.

Важной составляющей акции стало посещение активистами БРСМ роддомов для вручения молодым мамам новорожденных малышей вышыванок. В Витебске подарками в национальном стиле молодежь порадовала около десятка женщин. Всего в ближайшие дни по области планируется вручить более 50 вышиванок.

Праздничное мероприятие проходит сегодня в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина". Концертные выступления различных творческих коллективов включают номера с народными песнями и танцами. На выставке работ мастеров традиционных ремесел представлены вышитые рушники витебского строя, гобелены, керамика и мелкая пластика, флористические композиции, изделия из соломки, в том числе редкого спирального плетения. "Программа рассчитана на молодежь, чтобы привлечь внимание именно этой аудитории к традиционным видам ремесел, к истории ремесла и вышивки", - отметили в учреждении культуры.-0-

Фото Александра Хитрова