"Джунгли-парк" в Гомеле приглашает любителей обезьянок, енотов, морских свинок и других животных

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле открылась выставка с живыми экспонатами, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении "Картинная галерея Г.Х.Ващенко".
Необыкновенная экспозиция-зоопарк разместилась в выставочном зале по пр.Ленина,43.
По словам организаторов, "Джунгли-парк" собрал много жующих, скачущих, пищащих пушистых существ. Здесь можно встретить обезьянку, енота, морских свинок, шиншилл. В основе экспозиции - декоративные кролики множества видов и пород: черно-бурые, новозеландские, коричневые и серые французские, голландские вислоухие и др.
Посетители смогут погладить и покормить животных, а также сделать фото на память.
Выставка будет доступна до 25 апреля.-0-