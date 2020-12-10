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10 декабря 2020, 14:53

Единая городская служба занятости Минска открылась по ул.Берестянской

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три отдела обслуживания граждан и отделы управления занятости населения Минска обосновались под одной крышей - сегодня в столице торжественно открылось здание городской службы занятости, передает корреспондент БЕЛТА.

Символическую красную ленточку перерезали министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

"Занятость населения - это приоритетное направление государственной политики, - отметила Ирина Костевич. - То, что произошло сегодня в Минске, это шаг вперед. Мы стали централизованными, едиными, создали особые условия труда для службы занятости, удовлетворили потребности соискателей и нанимателей. Город Минск - это особенный рынок труда. Это центр притяжения, почти 40% от всех занятых - это малый бизнес".

Единая городская служба занятости расположилась в здании бывшего детского сада по улице Берестянской, 20. Неиспользуемые помещения решили перепрофилировать. Строительные работы начались в 2019 году при поддержке партнеров.

С новосельем городская служба занятости получила возможность перейти на новый уровень работы. Это предполагает широкое использование информационных технологий, более совершенные формы и методы деятельности и соответствующую результативность. Улучшится и качество услуг, среди которых - регистрация в качестве безработных, содействие в трудоустройстве на постоянную и временную работу, профориентация и обучение, организация предпринимательской деятельности и другие.

В управлении занятости созданы профильные отделы для работы с целевыми группами: сектор по обеспечению дополнительных гарантий; отделение по работе с обязанными лицами; сектор административных процедур; отделение социальных выплат; бюро дистанционного информирования (колл-центр) и другие.

Оборудован информационный зал, в котором соискатели могут самостоятельно изучать варианты трудоустройства, пользуясь свободным доступом к общереспубликанскому банку вакансий.

Еще один современный зал предназначен для профориентационных мероприятий с целевыми группами населения. Желающие смогут в том числе пройти индивидуальное тестирование для выявления профессиональных склонностей.

На базе управления предусмотрена площадка для мини-ярмарок вакансий, дней предприятий, мероприятий клуба "Столичный работодатель". Формат электронных и дистанционных услуг для граждан и нанимателей расширится. Например, онлайн будут проводиться вебинары и блиц-собеседования нанимателей с соискателями.

Немаловажно, что услуги городской службы занятости доступны офлайн для людей с инвалидностью: для них оборудована безбарьерная среда. А для посетителей с детьми открыта комната матери и ребенка.

/Будет дополнено/.-0-

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