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20 марта 2020, 17:24

Единовременную выплату к 75-летию Победы в Могилеве получат более 720 человек

Фото из архива
Фото из архива
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20 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Единовременную выплату к 75-летию Победы получат 729 человек в Могилеве, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Сейчас в Могилеве проживают 170 ветеранов Великой Отечественной войны и 559 человек, которые пострадали от военных действий и их последствий. Этой категории граждан в соответствии с указом Президента будет выплачена единовременная материальная помощь.

Героям Советского Союза выплатят Br2,5 тыс. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, те, кто участвовал в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, получат Br1,7 тыс. Такая же сумма полагается тем, кто участвовал в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

По Br900 получат ветераны, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. В эту же категорию попадают люди, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

"Материальная помощь Br700 полагается членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям - инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством). Под другими иждивенцами понимаются братья, сестры, внуки, пасынки и падчерицы, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, получающие пенсии по случаю потери кормильца за военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны", - отметили в управлении.

Такая же выплата будет обеспечена бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных в годы Второй мировой войны (которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством); инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

Как отметили в управлении, при наличии нескольких оснований для получения материальной помощи выплачиваться будет наибольшая сумма.

Выплаты будут производить органы по труду, занятости и социальной защите, которые выплачивают пенсии, с 1 апреля по 1 мая текущего года.-0-

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