Единство целей бизнеса, госпредприятий и власти обеспечит развитие регионов - Турчин

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда бизнес, госпредприятия и власть объединяют общие цели, механизмы работы и сотрудничества, то это позволяет обеспечить равномерное развитие всех регионов Минской области, повысить уровень зарплат и улучшить условия жизни населения. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин заметил, что со многими участниками встречи знаком давно. Живое общение, проблемы и предложения из первых уст, по мнению губернатора, - самый эффективный способ принятия конструктивных решений. Особенно когда накопилось немало долгосрочных актуальных вопросов. Ведь на долю малого и среднего бизнеса в Минской области в 2019 году приходилось 36,5% поступлений в бюджет, в текущем году этот показатель вырос до 40%.

"Поэтому мы должны понимать, насколько серьезно влияние малого и среднего бизнеса на экономику и жизнь Минской области, - сказал глава столичного региона. - Для меня всегда важна эффективность экономики как Минской области в отдельности, так и всей страны в целом. Без этого достижение результатов по повышению заработной платы, которые поставил Президент, и увеличению наполняемости бюджета невозможно".

Председатель Миноблисполкома обратил внимание, что при работе в этом направлении для него в приоритете равномерное развитие регионов. Так, в Минской области практически во всех районах средняя зарплата достигла Br1 тыс. "Для меня важно, чтобы подтянулись отстающие районы. Понятно, что в Солигорском и Минском районах с зарплатой будет все в порядке, но и для сельских регионов это важно с точки зрения качества жизни людей. Мы также говорим о развитой социально-транспортной инфраструктуре - строительстве школ, садов, больниц. Чтобы качество жизни людей в небольших районах соответствовало качеству жизни в крупных городах. Все это возможно, когда и у бизнеса, и у государственных предприятий, и у власти одна цель - движение вперед", - считает Александр Турчин.

Поднимался на встрече и вопрос высокой стоимости кредитных ресурсов. "Мы должны сегментировать те цели и направления, куда эти кредитные ресурсы направляются. Понятно, что если это инвестиционные кредиты, то их стоимость и комфортность обслуживания, сроки возврата должны быть оптимальными, чтобы мы могли быть конкурентными с нашими коллегами, которые трудятся в соседних странах", - отметил губернатор. В качестве примера он привел средства Европейского инвестиционного банка на развитие малого и среднего бизнеса со ставкой около 2% для конечного заемщика, что является показателем комфортных условий. Александр Турчин считает важным продолжать работу с подобными международными институтами.

Председатель Миноблисполкома положительно воспринял предложение бизнеса по улучшению жилищных условий своих сотрудников. "Это интересная тема - строительство жилья для собственных работников. На сумму вложенных инвестиций возможны налоговые вычеты, - сказал Александр Турчин. - Конечно, определенная проблема с трудовыми ресурсами присутствует, а человека можно привлечь, построив ему жилье".

В завершение Александр Турчин отметил, что подобные встречи с предпринимателями станут регулярными, чтобы устранить большинство препятствий в работе бизнеса.

Учредитель ООО "Интертрансавто" Андрей Смоляр из Дзержинского района прокомментировал встречу с губернатором и коллегами, подчеркнув, насколько важно выстраивать диалог бизнеса и власти. "В наше время если бизнес может аргументировано донести свою позицию, то практически любые органы госуправления активно идут навстречу и вопросы решаются", - заметил предприниматель. Вместе с тем, по его словам, для повышения эффективности любого бизнеса нужно уменьшить и ускорить все операции, которые проводятся в компаниях. "Помочь в этом может цифровизация: создание электронных площадок, виртуальных документов и дистанционных процедур согласования. Это сокращает время на ведение документооборота, повышает прозрачность процедур. При этом следует понимать, что инвестиции в цифровые технологии не дают быстрой отдачи. На это может уходить три, четыре и даже пять лет до достижения окупаемости", - добавил бизнесмен.-0-