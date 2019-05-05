Единую автоматизированную систему информирования запустят на Минск-Пассажирском в мае

5 мая, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует уже в этом месяце запустить единую автоматизированную систему информирования пассажиров о движении поездов на станции Минск-Пассажирский. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника пассажирской службы управления БЖД Александр Казачок.

"В мае мы планируем запустить эту систему на станции Минск-Пассажирский с учетом модернизации системы визуального информирования, а в июне начнем тестовые работы на остановочном пункте Масюковщина. Следующим этапом этого года должен стать участок Минск - станция Беларусь (г.Заславль)", - рассказал Александр Казачок. На данных объектах установят электронные табло нового типа, на которых будет отображаться информация как о плановом времени прибытия поездов, так и о задержках поездов, информационные сообщения оперативного и рекламного характера.

При этом основная задача системы состоит в том, чтобы повысить доступность информации на объектах малого класса. "Принципиальная новизна в том, что станет возможным размещение систем информирования на остановочных пунктах и малых станциях. Речь идет как о малых табло (двух- и четырехстрочных), которые информируют о прибытии ближайших поездов и отклонении от графика движения, так и о речевой автоматизированной системе информирования", - уточнил Александр Казачок.

"Для больших же станций, таких как Гомель, Витебск, новая система позволит ввести дополнительные онлайн-табло, которыми активно пользуются пассажиры", - добавил он.

Также замначальника пассажирской службы рассказал о планах по запуску мобильного приложения "Услуги пассажирам", которое позволит приобретать билеты на пригородные поезда прямо в электричке во время движения. "Сейчас идет активная доработка приложения. Думаю, в июне уже будет понятно: сможем запустить его в широкое тестирование либо в коммерческую эксплуатацию", - отметил он.-0-