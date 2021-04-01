Единый билет для всего общественного транспорта ввели в Витебске

1 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Все виды общественного транспорта Витебска с этого месяца ожидают перемены в его работе. Появится единый билет и изменят городские маршруты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Витебскоблавтотранс".

Для проезда будут продавать единый билет для всех видов витебского транспорта - автобуса, трамвая и троллейбуса. Приобрести его можно будет у кондуктора, в киосках "Облсоюзпечати" и "Табакерке", а также через сервис "Оплати". Также изменили дизайн как у талона, так и проездного. Теперь каждый месячный проездной билет отмечен цифрами в зависимости от месяца. Если это апрель, то на проездном будет прокомпостирована четверка.

Нововведения коснулись и "Витебскоблавтотранса" - в него вошли три транспортных филиала города. В связи с этим в ближайшее время проведут и реорганизацию всей маршрутной сети областного центра, в том числе движения маршрутных такси.

Кроме того, пассажирам маршруток теперь нужно не забывать попросить талон за проезд, ведь водители не всегда выдают их. После недавних изменений КоАП ответственность за безбилетный проезд в маршрутках возложена на пассажира.-0-