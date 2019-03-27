Единый день безопасности "Бесправнику не место за рулем!" проведут в Минске 29 марта

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска 29 марта проведет Единый день безопасности дорожного движения "Бесправнику не место за рулем!", сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В этот день особое внимание уделят профилактике аварий по вине водителей, которые не имеют или лишены права управления транспортными средствами. Подобные мероприятия, рейды регулярно проводятся на территории Минска, поскольку проблема не теряет своей актуальности. За январь-февраль в столице пресечено более тысячи фактов таких нарушений. По вине бесправников произошло два ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.

Согласно изменениям в КоАП, вступившим в действие с 31 января 2018 года, управление транспортным средством без соответствующего на то права, а также передача управления тому, кто не имеет права управления, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 БВ (1 БВ - Br25,5). За повторное такое нарушение в течение года грозит штраф от 20 до 50 БВ или административный арест на срок до 15 суток.-0-