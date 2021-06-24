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24 июня 2021, 18:45

Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Минске 25 июня

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции проведут 25 июня Единый день безопасности дорожного движения под названием "Цени жизнь свою и чужую - не выезжай за сплошную!". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Обгон является одним из самых сложных и опасных маневров на автомобиле, требующим от водителя высокого мастерства. Аварии, совершенные из-за нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, характеризуются серьезными последствиями и наносят большой материальный ущерб. В этом году в Минске зарегистрировано 2 подобных ДТП, в которых 2 человека получили травмы.

С целью сокращения дорожно-транспортных происшествий и предупреждения нарушений ПДД участниками дорожного движения в последнюю пятницу месяца представители ГАИ расскажут, как правильно вести себя во время обгона и чего нельзя делать при выполнении этого маневра.

За нарушение правил обгона либо выезда на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.-0-

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