Единый день безопасности пройдет 27 марта в Минске

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения под названием "Пристегнись к безопасности!" проведут 27 марта сотрудники столичной Госавтоинспекции. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

Главной темой всех мероприятий станет пропаганда использования во время движения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. "Большинство автомобилистов предпочитают использовать ремни безопасности. Однако есть и те, которые пренебрегают ими. Согласно Правилам дорожного движения водитель и пассажиры, находящиеся в автомобиле во время движения, должны пристегиваться ремнями безопасности. Иначе они рискуют получить предупреждение или штраф в размере до одной базовой величины (1 БВ составляет Br27). Если же подобное нарушение случается повторно в течение года, то штраф составит от двух до пяти базовых величин", - рассказала Татьяна Сподабаева.

Для маленьких пассажиров основное и самое эффективное средство защиты в автомобиле - детское удерживающее устройство, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, индивидуально подобранное к росту и весу ребенка и правильно установленное в машине. "Некоторые родители считают, что в путешествии с детьми можно ограничиться системами, предусмотренными для взрослых. Однако те же самые автомобильные ремни безопасности разрабатываются для пассажиров, имеющих по сравнению с детьми больший рост, вес, лучше развитую мускулатуру. В случае аварии ребенок из-под обычного ремня безопасности выскользнет, а стандартные воздушные подушки могут скорее навредить маленькому пассажиру, чем уберечь его от травм", - отметила старший инспектор.

Использование детских кресел, по данным Всемирной организации здравоохранения, позволяет на 70% снизить среди детей младшего возраста смертность в ДТП, а в возрасте 1-4 года - на 54%. Использование дополнительных подушек уменьшает количество серьезных травм среди детей 4-7 лет на 59% по сравнению с применением одного лишь ремня безопасности.

"Использование детских удерживающих устройств у нас обязательно, поэтому каждый родитель должен заранее позаботиться о своих детях. Кодекс об административных правонарушениях за нарушение перевозки детей в салоне автомобиля предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин. При повторном нарушении в течение года размер взыскания увеличивается до 8 базовых величин", - добавила Татьяна Сподабаева.-0-