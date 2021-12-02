Единый день взыскания штрафов с водителей-должников провели в Минске

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска и судебные исполнители ОПИ Партизанского района Минска провели совместный рейд - Единый день взыскания штрафов с водителей-должников, с целью выявления граждан, имеющих неоплаченные штрафы, государственные пошлины в доход государства, а также задолженности в пользу физических и юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Кристина Харитончик.
При остановке транспортных средств инспекторы ГАИ, проверяя документы, еще раз напомнили, что при подъезде к пешеходному переходу водитель должен снижать скорость движения, быть готовым в случае необходимости остановить транспортное средство и уступить дорогу пешим участникам дорожного движения, а судебные исполнители, выявляя должников, информировали их об этом и предлагали оплатить задолженность на месте.
Госавтоинспекция обращает внимание, что с 1 по 3 декабря в городе проходит комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения.-0-