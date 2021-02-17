Единый диктант на приз БРСМ проведут в Гродненской области в День родного языка

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект "Единый диктант на приз БРСМ" стартует в Гродненской области 19 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете Белорусского республиканского союза молодежи.

Союз молодежи предлагает жителям Гродненской области отметить Международный день родного языка написанием единого диктанта. Мероприятие пройдет с 19 по 22 февраля во всех первичных организациях БРСМ области.

"Для диктанта выбран довольно простой текст. Наша цель - не проверить уровень грамотности, а повысить стремление к изучению языка. Воспитание гражданской самоидентификации, принадлежности к своему народу - это то, что необходимо культивировать в подрастающем поколении", - отметила первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Анна Саросек.

Самых грамотных молодых людей ждет специальный приз от БРСМ. Направлен диктант на популяризацию белорусского языка. Приурочено его проведение и к Году народного единства.-0-