23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый стиль велопарковок и места для шеринговых велосипедов предлагается определить в Минске. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича с представителями Минского велосипедного общества, Госавтоинспекции и сервиса Kolobike, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Мингорисполкома.

Цель встречи - обменяться мнениями и выработать разумные подходы для дальнейшего развития велодвижения и инфраструктуры в городе.

В частности, речь шла о парковке шеринговых велосипедов. "Сейчас их можно увидеть валяющимися на газонах, в цветниках, на тротуарах. Чтобы устранить эту проблему, Kolobike предложит перечень мест для парковки и обеспечит их обозначение. Вопрос может быть решен уже к середине июня", - отметили в Мингорисполкоме.

Что касается велосипедной инфраструктуры, то, как пояснили в мэрии, в первую очередь нужно обеспечить удобство передвижения и принимать грамотные решения по понижению бортового камня, разметке на тротуарах. Поскольку сразу везде это сделать невозможно, договорились определиться, где понижать бордюр в первую очередь, чтобы это было максимально эффективно.

Обсуждался единый стиль велопарковок. Представители Минского велосипедного общества предложили разработать несколько типовых решений, которыми будут руководствоваться субъекты хозяйствования, пожелавшие установить велопарковку.

Предложения по обсуждаемым темам передадут в Минский горисполком до 29 мая.-0-