Единый свод памятников и захоронений создадут в Витебской области

25 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Единый свод мемориалов, памятников и воинских захоронений, связанных с Великой Отечественной войной, создадут к марту 2020 года в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном Совете депутатов.

В Витебской области продолжается работа по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне, сохранению воинских захоронений. За ними закреплены организации, предприятия, учебные заведения. Но есть категория памятников, которая осталась вне правового поля указа №109 "Об увековечении памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн". В их числе памятники "Витебские ворота", Минаю Шмыреву в областном центре и его расстрелянным детям в Сураже Витебского района, Герою Советского Союза Анатолию Угловскому, Курган дружбы в Верхнедвинском районе, мемориальные знаки на местах сожженных деревень и прочие. Местные власти наводят порядок на этих объектах, но они не подпадают под государственный учет. Планируется, что отраслевые профсоюзы региона закрепят за собой подобные памятники.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев поручил руководителям законодательной власти на местах подготовить по примеру Витебского района, где этой работой занимается преподаватель Витебского кадетского училища, кандидат исторических наук, депутат райсовета Николай Пивовар, своды памятников, мемориалов и воинских захоронений, связанных с Великой Отечественной войной. К марту 2020 года планируется создать единый список по области.

В Витебской области находится 1450 воинских захоронений, где покоятся около 413 тыс. воинов. За последний год стали известны фамилии около 10 тыс. погибших в годы войны.-0-