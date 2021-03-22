Единый центр продаж спецтехники ММЗ создан в Столбцах

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С марта текущего года функции реализации всей специализированной техники, производимой в холдинге Минского моторного завода, переданы на филиал в Столбцы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ММЗ.

"Служба сбыта филиала ММЗ в Столбцах имеет более чем 10-летний опыт продаж компрессорных станций на внутреннем рынке, теперь география значительно расширится", - отметили в пресс-службе.

Дизель-генераторные установки традиционно изготавливаются на головном предприятии в Минске, компрессорные станции производятся в Столбцах, дизель-насосные установки - продукция Гомельского завода пусковых двигателей.

"Принятое решение обосновано практикой работы с дилерами ММЗ в России и дальнем зарубежье. Как правило, они реализуют спецтехнику комплексно, сразу несколько видов, поэтому объединение коммерческой деятельности холдинга в данном сегменте будет способствовать более успешному продвижению на рынках", - рассказали на предприятии.

Начало года характеризуется высокой активностью потребителей данной продукции. В апреле будут начаты поставки крупной партии ДГУ мощностью 120 кВт предназначенных для работы в сельхозорганизациях страны. Давний российский партнер ММЗ в Самаре, сотрудничество с которым постоянно стимулирует к совершенствованию продукции, намерен закупить в течение года более 150-ти ДГУ разных мощностей от 24 до 120 кВт. Уже в этом месяце планируется отгрузить 22 единицы специализированной техники.​

Повышенным спросом пользуются и компрессорные станции. В этом году заключено два новых дилерских договора с крупными российскими компаниями из Москвы и Пензы.​

"Создание единого центра продаж спецтехники будет способствовать широкому изучению запросов рынка, повысит эффективность работы с потребителями и существенно оптимизирует процедуру организации закупок", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-