Единый турмаршрут свяжет Барановичский и Ляховичский районы

29 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский и Ляховичский районы Брестской области объединит туристический маршрут, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Многие страны в связи с пандемией переориентировались на внутренний туризм. Мы всегда его развивали. Наша задача - найти уникальные красивые места, которые еще не включены в экскурсионные маршруты, и показать их белорусам и зарубежным гостям. У нас большое историческое наследие. К сожалению, не все можно восстановить. Но с привлечением информационных технологий, различных 3D-макетов, можно показать, как выглядели объекты раньше. Это очень популярно сейчас", - отметилавен начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму Анна Вощинчук.

Сегодня во время круглого стола специалисты обсудят перспективы развития туризма в Барановичском и Ляховичском районах, которые планируется связать единым турмаршрутом. В первую очередь он рассчитан на путешестников, едущих со стороны столицы. "Маршрут Минск - Барановичи - Брест очень популярный. Обычно Ляховичский и Барановичский районы находятся от него немного в стороне. Хотим познакомить туристов с богатой культовой и дворцово-парковой архитектурой этих регионов

Участники мероприятия оценят туристическую инфраструктуру на северо-востоке Брестской области: достопримечательности, объекты размещения и общественного питания. В Ляховичском районе в маршрут предлагается включить посещение старинных храмов и Дома ремесел в деревне Дарево, дворцово-паркового ансамбля во Флерьяново, усадебно-паркового комплекса и часовни-усыпальницы Рейтанов в Грушевке. Гостям Барановичского района могут быть интересны костел Пресвятого Сердца Иисуса, церковь Святого Александра Невского.

В перспективе этот турмаршрут может быть продлен в Ганцевичском и Лунинецком районах. "Там достаточно интересные места, связанные с природой и религиозными объектами. Например, в Ганцевичском районе большие перспективы открываются перед Избийским Бором, где планируется создать несколько средств размещения, в том числе для паломников. Лунинецкий район можно назвать кладезью для экологического туризма. Один только сбор ягод - бренд Полесья. Есть задумка привлечь к этому внимание туристов", - добавил заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.

В круглом столе принимают участие представители Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму, Брестского облисполкома, турорганизаций.-0-