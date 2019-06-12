Единый виртуальный проездной планируют внедрить в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В скором времени оплатить проезд в общественном транспорте Минска и в поездах городских линий можно будет виртуальным проездным. Об этом сообщил сегодня журналистам директор технического отделения IBA Group Вадим Смотряев, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист констатировал наличие интереса к виртуальным проездным билетам как со стороны пассажиров, так и у перевозчиков - "Минсктранса", метрополитена, Белорусской железной дороги. "Интерес к долгосрочным проездным есть. Мы ведем переговоры с метро и БЖД по развитию технологий оплаты банковскими картами, - рассказал Вадим Смотряев. - В данный момент занимаемся разработкой технологии так называемого виртуального проездного".

В настоящее время оплата бесконтактной банковской картой возможна при поездке в метро, на городских линиях БЖД и трамвае 6-го маршрута в Минске. Система работает только с фиксированными тарифами. Например, в поездах городских линий оплатить банковской картой можно только проезд в пределах одного тарифного пояса. До конца года планируется усовершенствовать технологию. Станет возможна оплата по дифференцированным тарифам. В этом случае пассажир для оплаты должен будет приложить карту к валидатору как в начале поездки, так и перед выходом. В итоге система снимет оплату по факту проделанного пути. Если пассажир не приложит карту по окончании поездки, с его карты спишут оплату по максимальному тарифу.

Следующим шагом в развитии технологий оплаты проезда, по словам Вадима Смотряева, станет внедрение виртуальных проездных билетов для многократных поездок на любых видах транспорта. Предполагается, что приобрести такой проездной можно будет через кассы или в личном кабинете на сайте payBYcard. Ожидается также предоставление скидок на проезд для владельцев таких проездных.

Все эти проекты были реализованы при поддержке БПС-Сбербанка. Как заверила исполнительный директор банка Марина Осиповская, буквально в ближайшие дни "Минсктранс" объявит о расширении использования бесконтактных карт для оплаты проезда. На каких именно видах транспорта это произойдет, пока держится в секрете.

Марина Осиповская также отметила рост популярности этого вида платежей среди пассажиров в Минске и сообщила о планах банка распространять их в будущем в других регионах Беларуси. "Например, за последние семь месяцев в три раза увеличилось число уникальных карт, которыми совершена оплата в метрополитене. Зафиксировано 12 млн платежей 190 банков-эбанков-эквайеровквайеров из 65 стран мира", - уточнила она.-0-