Едут не по маршруту, нарушают правила стоянки - в Витебской области проверили водителей фур

14 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области провела проверку исполнения мероприятий по снижению риска распространения в северном регионе инфекции, вызванной коронавирусом. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о профилактике правонарушений Наталья Колпакова.

Новые требования к водителям большегрузов установлены постановлением Совета Министров №171 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19". Прокуроры выяснили, что контроль за организацией транзитных перевозок по Витебской области осуществляется не в полной мере. Также были факты длительной стоянки водителей в местах, не предназначенных для этого, - остановочных пунктах, заправках, обочинах дорог и населенных пунктах.

"Во время проверки документов у водителей установлено, что никто из них не использовал маски и перчатки. Это способствует распространению вирусных инфекций на территории области, учитывая повсеместные нарушения правил остановки (стоянки) и отклонения от следования по дорогам республиканского назначения", - отметила Наталья Колпакова.

По итогам проверки начальнику филиала Транспортной инспекции по Витебской области внесено представление об устранении нарушений законодательства при контроле за транспортной деятельностью, начальнику УВД Витебского облисполкома направлена информация о выявленных нарушениях.-0-