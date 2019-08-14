ЕЭК проведет выездной прием по вопросам конкуренции в Бресте, Витебске и Могилеве

14 августа, Москва /Корр. БЕЛТА/. Эксперты блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с 19 по 22 августа проведут в городах Беларуси заседания общественных приемных, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Первое заседание назначено на 19 августа в Бресте, - отметили в ЕЭК. - Эксперты расскажут предпринимателям о законодательных нормах, регулирующих правила конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза, проведут индивидуальные консультации. 21 августа свои вопросы смогут задать представители бизнес-сообщества Витебска. Третье заседание общественной приемной пройдет 22 августа в Могилеве".

Формат проведения серии заседаний общественной приемной в регионах одного из государств - членов ЕАЭС будет использован впервые. Ранее все они проводились лишь в столицах стран союза. "Проведение заседаний сразу в нескольких городах Беларуси позволит привлечь более широкую аудиторию предпринимателей, повысит уровень осведомленности о правилах честной конкуренции на трансграничных рынках", - подчеркнули в ЕЭК.

Контакты для предварительной записи на индивидуальный прием и участие в заседании общественной приемной: bekbutayev@eecommission.org или abdimaulen@eecommission.org. Телефоны: +7 (495) 669 24 00, доб. 5463 или +7 (495) 669 24 00, доб. 5479.-0-