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08 июля 2021, 14:54

Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть - Головченко

Роман Головченко во время посещения Оршанского инструментального завода
Роман Головченко во время посещения Оршанского инструментального завода

8 июля, Орша /Корр. БЕЛТА/. Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть, заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко перед выездным заседанием Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно проекту, Оршанскому району были предоставлены беспрецедентные меры поддержки, которые призваны стимулировать развитие во всех сферах деятельности. "Сегодня предстоит комплексно рассмотреть, как сработала схема, как возможностями воспользовались на местах. Определенные результаты есть: 163 мероприятия реализованы за половину срока. На их финансирование направлено Br1,4 млрд - 80% от плана на 2018-2020 годы", - сказал глава правительства.

Роман Головченко отметил, что не все проекты реализуются в срок. На это влияют объективные и субъективные причины. "Эффект от реализации программы развития, безусловно, есть. 82% из тех мероприятий, которые должны были быть выполнены за истекшие два года, осуществлены. По оставшимся 18% есть отставания, в основном в секторе промышленного комплекса и сельского хозяйства, - сказал он. - Мы обсудим каждый проект, чтобы найти проблемы и решить их".

По мнению главы правительства, отдельные мероприятия подпрограмм по промышленному и агропромышленному комплексу, а также лесному хозяйству вряд ли можно назвать успешными. В промышленности проекты финансово емкие, и не осваиваются в полном объеме средства. В АПК и лесном хозяйстве основные мероприятия идут с отставанием по срокам. В их числе инвестпроекты на "Оршаагропроммаше", мясоконсервном комбинате и Оршанском инструментальном заводе.

Во время посещения Оршанского инструментального завода
Во время посещения Оршанского инструментального завода

"Один проект (по организации производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов. - Прим. БЕЛТА) на Оршанском инструментальном заводе выбился из сроков. Здесь много причин. Это не просто модернизация производства, закупка нового оборудования или нескольких станков. Это серьезный проект с компанией мирового уровня Walter по производству в Беларуси оборудования высокого качества. Больше времени потребовалось, чтобы достичь договоренности с немецким партнером, они долго оценивали, вступать ли в этот проект. Также коронавирус наложился, и сроки сдвинулись. Мы разобрались в этом вопросе с Министерством промышленности, руководством предприятия: есть уверенность, что на заводе уложатся в срок - 2023 год", - пояснил Роман Головченко.

Также премьер-министр посетил один из объектов, который строится по программе развития Оршанского района. Это роботизированный молочно-товарный комплекс на 2 тыс. голов дойного стада вблизи деревни Чурилово. "Это инновационный объект с уникальными технологиями. Его ввели в эксплуатацию 30 июня. Сегодня мы больше обсуждали вопросы, как вернуть инвестиции, уложиться в параметры бизнес-планов, потому что вложены большие деньги и отдача ожидается такая же. Я высказал настороженность по поводу подготовки кадров, соблюдения технологий", - добавил глава правительства.

Сегодня в Орше проходит выездное заседание Президиума Совета Министров по реализации программы развития Оршанского района до 2023 года. Участники обсудят проблемные моменты, возможную корректировку программы, однако без выхода за первоначальные временные рамки и финансовые объемы.-0-

Во время посещения Оршанского инструментального завода
Во время посещения Оршанского инструментального завода

Премьер-министр Роман Головченко ознакомился с ходом строительства молочно-товарной фермы на 2 тыс. голов дойного стада ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" в Оршанском районе
Премьер-министр Роман Головченко ознакомился с ходом строительства молочно-товарной фермы на 2 тыс. голов дойного стада ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" в Оршанском районе

Фото Александра Хитрова

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