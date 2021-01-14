Эффективное обращение с ТБО обсуждалось во время рабочей поездки Сивака в Гродненскую область

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы эффективного обращения с ТБО обсуждались во время рабочей поездки заместителя премьер-министра Анатолия Сивака в Гродненскую область. Такая информация размещена на сайте белорусского правительства, сообщает БЕЛТА.

Вице-премьер ознакомился с работой Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов. Это современное предприятие создавалось как эффективный проект переработки отходов. Здесь применяется технология мусоросортировки и утилизации твердых коммунальных отходов. Завод завершил 2020 год со стабильными финансово-экономическими показателями, объем производства продукции увеличен на 11,9%, выросли выручка и прибыль. Из полученного здесь сырья Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" выпускает картон, Гродненский стеклозавод - изделия из стекла. Кроме того, предприятие наладило производство полимерпесчаных изделий.

"Повышение эффективности системы обращения с ТБО - один из ключевых факторов экологического развития экономики республики. Отсюда и внимание к положительным и эффективным решениям, которые используются на ряде предприятий региона. Например, технология переработки пластиковых отходов в ОАО "Белвторполимер", - отметили в пресс-службе правительства. Предприятие является крупнейшим в республике производителем полиэтиленовых труб, пленки, тары, регранулятов полиэтилена и полипропилена. Производит более 120 наименований изделий, рассчитанных на широкий спектр потребителей. Фактически новые продукты создаются из уже отработанного пластикового сырья. Главная стратегия развития предприятия сегодня - дальнейшее наращивание переработки вторичных полимерных материалов, увеличение поставок регранулятов полиэтилена и полипропилена на внутренний и внешний рынки. Это конкурентная продукция, которая в настоящее время с гродненского конвейера поставляется более чем в 10 стран СНГ, Азии и Евросоюза, в том числе в Нидерланды, Германию, Великобританию, Литву, Латвию, Польшу, Россию, Китай и другие.

Анатолий Сивак встретился с коллективом предприятия, ответил на вопросы работников. Они касались дорожного сбора, жилищного строительства, использования электроэнергии на отопление и горячее водоснабжение.

Вице-премьер посетил также производство по переработке изношенных шин СООО Научно-производственная группа "Экологическая альтернатива". Компания занимается сбором и приемом использованных автошин и отходов резинотехнических изделий на переработку и утилизацию, производит высококачественную резиновую крошку и резиновые порошки, полиуретановые покрытия. Весь ассортимент товаров тоже уже многие годы имеет реальный спрос и используется для спортивных и сельскохозяйственных объектов, детских площадок.

По итогам рабочей поездки проведено совещание, где обсуждались меры по повышению эффективности системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Рассмотрен также вопрос о создании на Гродненском заводе по утилизации и механической сортировке отходов мощностей по производству RDF-топлива и его использованию для производства цемента в ОАО "Красносельскстройматериалы". Сейчас в качестве основного топлива для цементного производства используется импортный каменный уголь. "Проекты, в которых экономическая целесообразность сочетается с экологическими трендами, доказали свою эффективность. Более того, горизонт применения таких технологий еще широк, а значит, есть приоритетные направления для развития", - говорится в сообщении пресс-службы.-0-