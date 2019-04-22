Эффективный алгоритм контроля за призывной кампанией разработают в Брестской области

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Вопросы исполнения госорганами законодательства о воинской обязанности и воинской службе обсудили на межведомственном оперативном совещании при прокуроре Брестской области, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Актуальность темы объясняется результатами осеннего призыва в регионе. Так, территориальные органы внутренних дел не смогли установить местонахождение более 500 призывников - эта больше, чем в любой другой области республики. Основная причина заключается в несогласованности действий военных комиссариатов с органами правопорядка, считают в прокуратуре.

Для устранения выявленных недостатков заинтересованным органам поручено разработать более эффективный алгоритм контроля за проведением призывных мероприятий. При поиске уклоняющихся от призыва граждан правоохранителям рекомендовано активнее использовать доступные базы данных, обязательно выезжать по всем возможным местам пребывания призывника. Определенную помощь могут оказать и сотрудники пограничной службы: пересекающим в период призыва границу призывникам они могут вручать повестки. В свою очередь военные комиссариаты должны инициировать безусловное привлечение к ответственности граждан, нарушающих законодательство о воинской обязанности и воинской службе.

Исполнение решения межведомственного совещания прокуратура Брестской области взяла на контроль.-0-