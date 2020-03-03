Египет, Турция, Украина - топ направлений минских турфирм в 2019 году

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуги выездного туризма, предлагаемые организациями Минска, в 2019 году составили 70%, въездного и внутреннего - 30%, сообщили БЕЛТА в Главном статистическом управлении города.

В столице туруслуги оказывают 775 организаций, их предложениями в прошлом году воспользовались 926 тыс. организованных туристов и экскурсантов. В том числе выехали за границу и обслуживались турфирмами Минска 649 тыс. человек. Из них в страны СНГ организованно выехало 17,2%, в государства ЕС - 28,2%, в другие - 54,6%.

Особым спросом у отдыхающих пользовались Египет, Турция, Украина, Болгария, Испания, Россия, Греция, Польша, Тунис, Черногория, Грузия, Литва, Италия. На их долю приходилось 85,5% общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.

Беларусь посетили и воспользовались услугами турфирм Минска 120,9 тыс. организованных туристов и экскурсантов. В основном это граждане России (67,9%). Лидерами по числу посещений нашей республики также были гости из Литвы, Китая, Латвии, Польши, Германии, Эстонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Украины, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака, Турции. В среднем иностранные туристы проводят в Беларуси пять дней.

Продолжает развиваться внутренний туризм. В 2019 году число организованных туристов внутри страны, обслуженных организациями Минска, составило 33,8 тыс., экскурсантов - 122,3 тыс.

Услуги предоставляли 72 гостиницы и аналогичных средства размещения, из них 53 - гостиницы и гостиничные комплексы. В 2019 году в них проживало 849,2 тыс. человек. Почти четверть (22,7%) - граждане Беларуси, иностранцы - 77,3%, в том числе из государств СНГ - 62,3%.

На территории Минска в минувшем году работали шесть санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения, где останавливались 5,7 тыс. человек, в том числе 900 иностранцев (16,2%).-0-