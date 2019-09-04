Египтянам интересен опыт Беларуси по строительству санаториев в Шарме

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область и Южный Синай Арабской Республики Египет прорабатывают программу-график совместных действий по реализации меморандума о взаимопонимании между сторонами на 2019-2022 годы. Отдельные положения программы заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук обсудил сегодня с советником губернатора Валидом Эль Себаи на встрече в Миноблисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Между Минской областью и губернаторством Южный Синай в 2016 году заключен меморандум о взаимопонимании в торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве и разработана Программа совместных действий между белорусским и египетским регионами на период 2017-2018 годы. Теперь прорабатывается новая программа-график на 2019-2022 годы. Подписать ее планируется во время визита губернатора Южного Синая Халеда Фуда Медика и делегации из Шарм-эль-Шейха в Минскую область в нынешнем году.

В график включены те мероприятия, которые были реализованы не в полном объеме в предыдущей программе. Например, проведение учебно-тренировочных сборов для команд и спортсменов столичного региона с возможностью использования спортивных сооружений Южного Синая; организация обмена опытом белорусских и египетских врачей в различных отраслях медицины (в частности - сотрудничество Молодечненской ЦРБ с Международным госпиталем Шарм-эль-Шейха).

"Гостей также очень заинтересовало туристическое направление, они восхищены белорусской природой. И имеют огромный интерес к строительству у себя оздоровительных центров по подобию наших санаториев. Строить гостиницы они умеют, а вот наполняемость в части медицинского оборудования, лечебных процедур - такой компетенции не хватает. Поэтому обсудим возможность нашей помощи в этом", - отметил Николай Рогащук.

Рассматривался и вопрос поставки продуктов питания, произведенных в Минской области. "Уверены, наша продукция будет востребована. Это могут быть любые продукты питания, кроме свинины. Также интересна мебель - наша деревообработка. Будем прорабатывать вопрос поставки", - добавил зампред облисполкома.

Кроме того, промышленность Южного Синая сейчас активно развивается, создаются свободные экономические зоны. Поэтому египетской стороне интересен опыт Минской области в части среднего специального и профессионально-технического образования, подготовки квалифицированных кадров для промышленности.

В свою очередь Валид Эль Себаи выразил надежду, что нынешний визит посодействует дальнейшему развитию сотрудничества регионов. "Мы видим большие перспективы, - сказал он. - Планируем организовать выставки и в Беларуси, и в Египте для ознакомления граждан двух стран с товарами друг друга. Будем работать над этим вопросом. Также поражает уникальная природа Беларуси. Лично я считаю, что она может стать одной из ведущих стран в сфере туризма, здесь огромные возможности для охотничьего туризма, что многими востребовано".

За январь-июль этого года товарооборот между сторонами составил $3 млн, в том числе экспорт - $940 тыс., импорт - $2,1 млн, внешнеторговое сальдо сложилось отрицательное.

При этом внешний товарооборот Минской области со всем Египтом в 2018 году был $5,2 млн (темп - 198,9%). В эту республику поставляют товары девяти предприятий области. Среди основных поставщиков - ОАО "Белорусская калийная компания", ОАО "БЕЛАЗ", ИПЧП "Принткорп" Гилберта Линдсея. В 2018 году из Египта импортировали лекарственные средства, упакованные для розничной продажи, цитрусовые плоды, орехи мороженые, виноград свежий и сушеный, экстракты, эссенции, концентраты кофе, чая, мате, заменители кофе.

Экспорт услуг Минской области в Египет составил $178,6 тыс., импорт - $7,5 тыс. В основном востребованы транспортные услуги белорусских компаний, в частности ОАО "Белорусская калийная компания" оказаны услуги при поставках калийных удобрений в Египет. Также свой вклад в экспорт туристических услуг внесли ООО "Симпл Травел", санатории "Криница" и "Юность", в области здравоохранения - Минская областная клиническая больница. За январь-июнь этого года стоимостной объем экспорта услуг в Египет составил $96,8 тыс., импорт - $1,8 тыс.-0-