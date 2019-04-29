Егор Силич из Витебска стал чемпионом мира по шахматам среди школьников

29 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Учащийся средней школы №30 Витебска Егор Силич стал чемпионом мира по шахматам среди школьников в возрастной категории до 13 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шахмат.

Чемпионат мира по шахматам среди школьников прошел в Анталии (Турция). В группе юношей до 13 лет, в которой состязалось 37 участников из 14 стран, Егор Силич стал победителем. 13-летний парень сыграл девять партий, в шести из них одержал победу, две сыграл вничью, в одной уступил. В итоге школьник набрал семь очков из девяти возможных.

Егора Силича сейчас тренирует Андрей Ковалев, также он является воспитанником Михаила Полуэктова и Александра Сарбая. В этом году Егор стал чемпионом Беларуси среди юношей до 16 лет, в августе в Братиславе (Словакия) он представит Беларусь на чемпионате Европы по шахматам среди юношей.-0-