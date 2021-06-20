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20 июня 2021, 11:08

Ей 82, ему 90. Молодожены о том, как сыграли свадьбу, танцуют танго и живут в любви

Фото из архива
Фото из архива
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Они прожили без штампа в паспорте 20 лет. Но когда жениху исполнилось 90 лет, а невесте - 82, решили: пора сыграть свадьбу! Елена Петровна Кузьмина шутит: "Его пришлось долго уговаривать". Глава семьи Александр Федорович Шершавин вполне серьезен: "Да я всегда считал ее женой! Печать - это формальность". Так почему они поженились в столь солидном возрасте?

Жить в унисон

Супруги Шершавины - люди заслуженные и уважаемые. Александр Федорович - ветеран, кавалер ордена Отечественной войны II степени, награжден более чем 30 медалями. Выпускник знаменитой Соловецкой школы юнг, курсанты которой отважно сражались на фронте. Прослужил восемь лет на флоте, уволился в запас старшиной 2-й статьи. После окончил Минский политехнический институт имени И.В. Сталина - получил специальность электромеханика и офицерское звание. Сейчас Александр Шершавин - капитан-лейтенант в отставке. 30 лет проработал в тресте "Белэлектромонтаж". Прошел путь от прораба до заместителя управляющего!

Елена Петровна сначала работала швеей-мотористкой, потом парикмахером. Трудовой стаж такой же солидный, как и у ее Саши, - свыше 30 лет. Новоиспеченная супруга немногословна, за нее историю жизни рассказывает муж:

- Отец Лены во время войны ушел в партизаны, вскоре погиб. Троих детей в голод пришлось поднимать на ноги ее маме. Выживали как могли! Трудились даже малыши. Копали картошку, собирали колоски и лебеду, из нее варили борщ. Дети забыли вкус масла, кусок сахара считали лакомством. Много горя хлебнули…

Похоже, биографию своей спутницы Александр Федорович знает от а до я. В его воспоминаниях столько подробностей, что кажется, будто они вместе с самого детства.

Елена Петровна подтверждает: пережитое в военные годы наложило отпечаток на всю ее жизнь. Как-то 5-летняя Леночка уже после Победы у куста под пижмой нашла гранату. Настоящую. Боевую. Благо мимо пробегали мальчишки и вовремя заметили ребенка со смертельной игрушкой в руках. Выхватили боеприпас и бросили в огород. Девочка еще долгие годы помнила оглушительный взрыв.

Супруги, характеры которых закалила война, точно знают, что в жизни важнее всего.

- Доверять друг другу, поддерживать. Мы прожили эти годы, как говорится, в унисон. И у меня, и у Саши это третий брак. На двоих у нас четверо детей, семь внуков и три правнука, - говорит Елена Петровна.

- Знаете, как мы познакомились? В 1972-м я создал группу бывших юнг ВМФ, к нам приходил и муж Лены - Вася Кузьмин. Иногда и она была с ним, - вспоминает Александр Федорович. - Подружились семьями. А когда муж Елены Петровны умер, я поддерживал ее, часто звонил. У нас было много общего - друзья, знакомые… Я уже к тому времени вдовцом был. А вскоре мы поняли, что нам гораздо лучше быть вместе. Теперь ни на минуту не разлучаемся.

Моя - не моя?

Как определить, твоя это половинка или нет? На этот сложный вопрос глава семьи ответил иносказательно, вспомнив случай из юности. Отдыхал как-то Александр Шершавин под Гомелем в доме отдыха "Ченки", катался по озеру и вдруг увидел барахтающихся в воде девушек. Вначале думал - резвятся, а потом понял - тонут. Быстро подплыл к месту ЧП и помог одной девушке уцепиться за борт. Другая уже опустилась на дно. Александр вытащил ее на поверхность, но доплыть до берега с обмякшим телом было бы трудно. На помощь подоспел парень, заметивший с берега трагическую картину. На суше минут 20 бывший моряк делал искусственное дыхание горе-пловчихе и спас бедолагу.

- Этот эпизод не случайно на память пришел, - замечает капитан-лейтенант запаса. - Глаза той шатенки, вцепившейся ручонками в лодку, никогда не забуду. Она будто бы боготворила меня… Когда на тебя так смотрит женщина, значит, точно искра пробежала и контакт есть!

- Саша, ничего удивительного! Ты ведь для нее был герой, спаситель, - поддерживает жена.

- Возможно, но я до сих пор уверен, что по одному взгляду порой легко определить, есть та самая "химия" между людьми или нет…

- Да и мужчину в этом плане оценить тоже несложно, - соглашается супруга. - Достаточно поговорить часок, понять, чем дышит, присмотреться, как ухаживает за тобой, какие знаки внимания оказывает…

"Вот она - наших душ глубина"

Александр Федорович научился танцевать еще в молодости. Во время службы на флоте судьба свела его с балетмейстером Костантином. Он и научил танцам. Оказалось, что к ним у Шершавина особый талант.

- Вальс-бостон, фокстрот, танго - все умеет! До пандемии мы часто ходили на вечера в столичный Дом ветеранов на Янки Купалы. Саша очень ритмично двигается. Еще до того, как судьба нас связала, он на танцах так зажигал! И, говорят, на женщин заглядывался, как, впрочем, и они на него, - смеется супруга.

- Зато потом уже только одну даму на танго приглашал - свою Леночку, - добавляет Александр Федорович. - Кстати, я ее тоже азам танцев обучил. И у Лены неплохо получается, хотя иногда в танго колено неправильно держит…

- Колено, колено… Тоже мне заладил, - подтрунивает супруга.

- Как только сошлись - всегда вместе. Кино, санаторий, поездка в Архангельск… До сих пор высшее блаженство - засыпать в обнимку с любимым человеком. На душе сразу тепло становится. И сны потом хорошие приходят, - делится сокровенным собеседник.

Глядя на Шершавиных, понимаешь: выглядит эта замечательная пара явно не на свой возраст - стройные, с блеском в глазах, шуточками перекидываются. Живут не вчерашним - завтрашним днем. Планируют сделать прививку от коронавируса, чтобы активничать, как раньше: общаться с друзьями, ездить в санаторий, ходить в кино и театр. Александр Федорович, например, в свои 90 с хвостиком неплохо управляется с компьютером. Пока мы беседовали с Еленой Петровной, он включил монитор, взял в руки лупу, чтобы значки на экране были лучше видны, и начал искать в папке совместные семейные фотографии.

По словам супругов, никакого секрета долгого брака у них нет. Но есть несколько простых правил: получать удовольствие от всего происходящего, жить по средствам и всегда поддерживать хорошие отношения с детьми. "Нам очень нравится общаться с внуками, видеть, как правнуки взрослеют. Это придает сил и ради этого мы, собственно, и живем", - говорят супруги.

Несколько советов молодоженам от семьи Шершавиных:

уважайте друг друга при любых обстоятельствах;

не забывайте, что каждому человеку необходимо личное пространство для увлечений и интересов;

постарайтесь услышать друг друга, даже если это в какие-то моменты кажется невозможным;

учитывайте потребности друг друга и не забывайте о них, когда ищете общее решение;

всегда слушайте свое сердце.

Елена ЕЛОВИК,

газета 7 Дней.-0-

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