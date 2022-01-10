Экипажи ГАИ будут дежурить возле школ Минска 10-13 января

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипажи ГАИ с 10 по 13 января будут дежурить возле школ Минска. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Кристина Харитончик.

"С началом новой учебной четверти сотрудники ГАИ будут нести службу возле учреждений образования. Дежурство будет вестись во время прихода детей в школу до начала первого урока", - рассказали в ГАИ.

Внимание сотрудников будет приковано не только к пешеходам-школьникам, но и к автомобилистам. Инспекторы проверят, соблюдают ли водители правила проезда пешеходных переходов, а также правила перевозки пассажиров. В первую очередь будут обращать внимание на то, находится ли ребенок в специальном удерживающем устройстве, как этого требуют ПДД.-0-