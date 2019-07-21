Экипажи комбайнеров агрокомбината "Холмеч" стали первыми тысячниками в Гомельской области

21 июля, Речицкий район /Корр. БЕЛТА/. Рубеж по намолоту в 1 тыс. т на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур первыми в Гомельской области преодолели экипажи КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" (Речицкий район) в составе Василия Коваля и Николая Великоборца, а также семейного дуэта - отца и сына Ивана и Алексея Вырвичей. Чествование лидеров, в том числе и водителя Виктора Кардаша, перевезшего тысячу тонн от комбайнов на зерноток, состоялось сегодня на хлебных нивах во время короткого перерыва аграриев, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Хотько и Виктор Кардаш

Поздравления передовикам адресовали министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Николай Лабушев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Руслан Глушко, а также руководство областного объединения профсоюзов, райисполкома, сельхозпредприятия и др.

Обращаясь к экипажам, министр сказал: "Намолоченное станет хорошим подспорьем и для животноводства, и для продовольствия. Несмотря на погодные коррективы, вы достойно справляетесь с поставленными задачами". Пожав руку хлеборобам, он пожелал каждому из них успехов в благородном, но нелегком труде.

Анатолий Хотько

"За словом "лидер" кроется тяжелейший труд, профессионализм, ответственное отношение к порученному делу. За лидерами идут и остальные участники жатвы, стараются не отставать. Вы задается темп сегодня не только в своем сельхозпредприятии, но и в районе и области", - подчеркнул Руслан Глушко. Он обратил внимание, что Речицкий район на лидирующих позициях в регионе. Здесь уже убрали около 40% площадей зерновых, урожайность составляет 30 ц/га. Ежедневно в районе выходят на поля почти 90 экипажей.

В свою очередь председатель Речицкого райисполкома Виталий Панченко сказал, что в истории агрокомбината "Холмеч" были экипажи, которые преодолевали планку в 6 тыс. т намолота, и пожелал нынешним комбайнерам приблизиться к этой цифре.

Практически все лидеры нынешней жатвы - люди опытные, с большим стажем и уже не одной победой на счету. Исключение - Алексей Вырвич. Он только в этом году окончил Гомельский госуниверситет имени Ф.Скорины и пришел на работу в "Холмеч" инженером по контрольно-измерительным приборам и автоматике. На время уборочной решил попробовать свои силы в жатве вместе с отцом, для которого эта кампания уже 26-ая. Алексей рассказал, что на хлебной ниве во многом ему помогают отцовские университеты. "Я с детства смотрел, как работает папа, интересовался. И приобретенные тогда знания, сейчас пригодились", - поделился он. Семейный экипаж ставит перед собой цель убрать качественно, без потерь выращенный урожай, намолотить не менее 3 тыс. т зерна и побороться за лидерство не только в масштабах района и области, но и страны.

После короткой паузы комбайны снова отправились убирать яровой ячмень. "Ловим каждый погожий час", - признались хлеборобы. И хотя в агрокомбинате уже преодолели экватор жатвы, впереди еще много напряженной работы. К уже собранному караваю в 7,5 тыс. т здесь намерены добавить еще не одну тысячу.-0-

Фото Сергея Холодилина