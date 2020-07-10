Эко-квест, песни и плетение венков: в Ботаническом саду отметят Купалье

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10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивный экологический квест, приуроченный к главному летнему празднику народного календаря - Ивана Купалы, состоится в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 11-12 июля, сообщили БЕЛТА в учреждении. Ландшафт Ботанического сада в эти дни утопает в зелени и цветах, но в праздник обычная прогулка по этим красотам будет дополнена увлекательным интерактивом. Посетители станут активными участниками театрализованного квеста по поиску купальского цветка, последуют народным обычаям и традициям. Помогать в поиске "папараць-кветкi" будут мобильные технологии и персонажи купальского праздника - известные актеры театра им. Я.Купалы. Дистанционное выполнение заданий с использованием смартфонов предусмотрено для безопасности и сохранения здоровья посетителей. Маршруты также составлены таким образом, чтобы участники по возможности не пересекались. Каждый гость Ботанического сада посетит его самые романтические и красивые уголки. Наши предки верили, что на Ивана Купалы травы, цветы, ветви деревьев обретают особую силу, целебные свойства. Профессиональный экскурсовод-биолог Ботанического сада расскажет в эфире онлайн-экскурсии о полезных свойствах трав из коллекции пряно-ароматических и лекарственных растений сада. Посетители также смогут задать вопрос специалисту онлайн. Посетителей Ботанического сада в эти дни также ждут купальские песни в исполнении вокалистки Александры Нехай, онлайн-мастер-классы по плетению купальских венков и актерского мастерства. Для детей подготовлена стилистическая развлекательная программа. Все желающие могут попытать счастья в розыгрыше подарков во время тематического ток-шоу.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!