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16 июля 2020, 09:42

Экофест пройдет в Могилеве 25 июля

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Экофест пройдет в Могилеве 25 июля. Для гостей запланирована насыщенная программа, сообщили БЕЛТА в Центре городских инициатив.

"Мы подготовили серию познавательных лекций. Эксперты расскажут, как уйти от перепотребления, внедрить в свою жизнь "Капсульный гардероб", как правильно читать этикетки косметических средств и что такое Zero Waste - как жить так, чтобы производить ноль отходов", - отмечают организаторы.

Во время экофеста будет работать тематический маркет. Здесь можно приобрести экошопперы и фруктовки, веганские и экопродукты, органические средства для уборки дома, натуральную косметику и многое другое.

"Подготовлены мастер-классы, на которых наши гости смогут научиться правильно сортировать мусор, давать старым вещам новую и яркую жизнь, создавать экоогород и делать креативные игрушки", - рассказали в центре.

Для спокойного отдыха организуют релакс-зону, где можно будет послушать живую музыку, выбрать книгу вслепую и провести время с теми, кому близки экопривычки. Кроме этого, запланировано много активностей, среди которых розыгрыш ценных и экологичных призов.

Пройдет экофест с 12.00 до 18.00 в галерее могилевского скульптора Андрея Воробьева. Мероприятие организовано при поддержке Могилевского горисполкома.-0-

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