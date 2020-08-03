Экофестиваль "Гамоняць пушчы беларускія" пройдет в Свислочи 15 августа

3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свислочь 15 августа приглашает гостей на областной экологический фестиваль "Гамоняць пушчы беларускія", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Свислочском райисполкоме.

"На протяжении всего фестивального дня гостей ждет насыщенная и интересная программа, концерты, мастер-классы, работа интерактивных площадок", - рассказали в райисполкоме.

Основной локацией праздника станет городской парк имени Тышкевича. Здесь развернется пущанское казино, в котором можно будет поиграть в шахматы с огромными фигурами или попытаться обыграть в пущанские карты Болотника и Кикимора. Гостей также ждут "болотный крикет" и "лесная рулетка".

Экологическая площадка приглашает гостей на экскурсию с грибами-великанами. По ее окончании запланирована дегустация грибного супа. Посетители смогут больше узнать о флоре и фауне пущи. Здесь же будут представлены тематические фотоработы.

На площадке, посвященной творчеству, посоревнуются между собой мастера боди-арта. Запланирована демонстрация костюмов в этом стиле. Выйдут на сцену и модели в образе экзотических бабочек. В качестве семейного развлечения предлагают огромные раскраски: расцвечивать их можно и взрослым, и детям.

В режиме нон-стоп будет работать сцена фестиваля, где на протяжении дня будут выступать любительские и профессиональные коллективы. Украшением праздника станет выступление ансамбля песни, музыки и танца "Белые росы", а вечером концертную программу представит Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга. Финальным аккордом фестиваля станут водно-проекционное шоу "Заповедный напев", фейерверк и дискотека с пенной вечеринкой.

Нынешний фестиваль - 5-й по счету. Проводится он раз в два года и за это время стал одним из брендов региона. Место проведения фестиваля выбрано неслучайно. Именно Свислочский район называют воротами Гродненской области в Беловежскую пущу: пущанские леса занимают около 40% его территории.-0-