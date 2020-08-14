Экофестиваль "Споровские сенокосы" перенесли на следующий год

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Агроэкофестиваль "Споровские сенокосы 2020" перенесен на следующий год, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Мероприятие было запланировано на 15 июля. "Для обеспечения безопасности и защиты здоровья населения, предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Березовского района принято решение об отмене агроэкофестиваля "Споровские сенокосы - 2020", - отметили организаторы.

Площадкой для ежегодного праздника традиционно выступает республиканский биологический заказник "Споровский". Главное мероприятие форума - чемпионат по ручному сенокошению - должен был состояться в 14-й раз. Для участия в нем зарегистрировалось более 20 команд из разных регионов Беларуси. По завершению состязаний косцов планировались седьмые по счету соревнования "Футбол на болоте".

"Нам очень жаль, но здоровье гостей и участников фестиваля для нас превыше всего. Случилось так, что коронавирус добрался и к нам. Надеемся, что ситуация изменится и в следующем году мы сможем организовать красивый праздник для любителей природы и активного отдыха", - сказал директор заказника Вадим Протасевич.

Организаторами мероприятия выступают Березовский райисполком, республиканский биологический заказник "Споровский", Стригинский сельисполком, ОАО "Спорово", Березовская МТС при финансовой поддержке проекта ЕС "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", ОАО "Савушкин продукт", Березовский мясоконсервный комбинат, Березовский комбикормовый завод и УП "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".-0-