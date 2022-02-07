Экологи Гомельской области в январе выявили более 630 нарушений

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе выявлено более 630 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

С начала года специалисты комитета и его структурных подразделений продолжили контроль по вопросам наведения порядка на земле, благоустройства населенных пунктов. Проведено более 200 мероприятий, по результатам которых выявлено 636 нарушений природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечены 8 виновных на Br9,6 тыс. Кроме того, 49 лицам вынесены предупреждения в качестве профилактики.

По всем фактам нарушений даны предписания, рекомендации и информационные письма по их устранению.-0-