Экологически чистые продукты предложат покупателям 11 июля на маркете в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологически чистые продукты питания представит эко-маркет "Кошык", который состоится 11 июля в Минске во внутреннем дворике КУП "Молодежная социальная служба" на ул. Чапаева, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Римма Епур.
Свою продукцию привезут представители личных подсобных хозяйств и агроусадеб Беларуси - всего более 50 производителей. Участие в первом эко-маркете бесплатное. Чтобы получить возможность показать свою продукцию, необходимо до 14 июня подать заявку с указанием имени, места проживания и названия товаров.
Организаторами выступают более 20 предприятий бизнес-инкубатора, который открыт при КУП "Молодежная социальная служба". Они обеспечат музыкальное сопровождение и развлечения для участников и гостей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3489 BYN
|2.347 BYN
|2.349 BYN
|USD
|2.0722 BYN
|2.071 BYN
|2.074 BYN
|RUB
|3.2022 BYN
|3.197 BYN
|3.208 BYN