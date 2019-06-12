Экологически чистые продукты предложат покупателям 11 июля на маркете в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологически чистые продукты питания представит эко-маркет "Кошык", который состоится 11 июля в Минске во внутреннем дворике КУП "Молодежная социальная служба" на ул. Чапаева, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Римма Епур.

Свою продукцию привезут представители личных подсобных хозяйств и агроусадеб Беларуси - всего более 50 производителей. Участие в первом эко-маркете бесплатное. Чтобы получить возможность показать свою продукцию, необходимо до 14 июня подать заявку с указанием имени, места проживания и названия товаров.

Организаторами выступают более 20 предприятий бизнес-инкубатора, который открыт при КУП "Молодежная социальная служба". Они обеспечат музыкальное сопровождение и развлечения для участников и гостей.-0-