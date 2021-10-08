"Экологический десант": в Могилевском районе студенты и преподаватели высадили 4 тыс. саженцев ольхи

8 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Студенты и преподаватели Белорусского университета пищевых и химических технологий провели в Могилевском районе акцию "Экологический десант", во время которой высадили 4 тыс. саженцев ольхи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель декана инженерно-технологического факультета учреждения образования Юрий Гребенцов.

"Акция "Экологический десант" проводится в университете впервые и приурочена к Году народного единства и республиканской инициативе "Чистый лес", - рассказал Юрий Гребенцов. - Участие в ней приняли сотрудники нашего факультета, студенты первого и второго курсов по специальности "природоохранная деятельность" - всего 30 человек. Мы хотели привлечь внимание широкой общественности к необходимости бережного отношения к одному из самых главных природных богатств нашей страны - лесу".

Представители вуза работали на территории Чемерянского лесничества. Они высадили лесные культуры на площади 4 га. Второй этап "Экологического десанта" пройдет 9 октября: студенты и преподаватели выйдут на уборку территории этнографического комплекса "Зеленая роща" в Могилеве.

Специальность "природоохранная деятельность" сравнительно молодая для могилевского вуза - она создана всего 5 лет назад. Ежегодно из стен университета выходят по 20-25 специалистов с квалификацией "Эколог. Инженер по охране окружающей среды". Во время трудовой деятельности именно эти ребята будут активно работать над сохранением природных ресурсов и решением экологических проблем современности.

"В планах - сделать акцию "Экологический десант" ежегодной", - добавил заместитель декана.-0-