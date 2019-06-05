Экологический путеводитель по Минску разработали к II Европейским играм

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды разработал экологический путеводитель по Минску для гостей и участников II Европейских игр. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя комитета Татьяна Дубик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не остались в стороне и разработали к II Европейским играм экологические путеводители на русском и английском языках . Они рассказывают о четырех природоохранных территориях в пределах города, а также об имеющихся в столице экологических тропах. Ведь нам есть что рассказать и показать туристам и участникам", - сказала Татьяна Дубик.

Помимо справочной информации и фотографий путеводители содержат данные о том, как добраться к каждому из указанных мест. Минский городской комитет природных ресурсов и окружающей среды сейчас прорабатывает вопрос распространения путеводителей с Национальным комитетом II Европейских игр и администрациями районов Минска.

Пока создано более 1 тыс. экземпляров. По мере необходимости тираж путеводителей планируют увеличивать. -0-