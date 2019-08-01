Экологическую акцию по благоустройству Городского сада организуют в Бресте

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 3 августа организуют экологическую акцию по благоустройству Городского сада, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора городского жилищно-коммунального хозяйства Сергей Жуков.

Местные власти в 2016 году выступили с инициативой восстановить старинный парк на берегу Мухавца. За это время зеленая зона кардинально преобразилась. Работники ЖКХ очистили территорию от мусора и лишней растительности, проложили пешеходные дорожки, установили светильники, лавочки и беседку, отремонтировали водонапорную башню и установили рядом с ней колонку с питьевой водой. На входе в парк посетителей теперь встречают тематические арки, восстановленные по старым фотографиям. Главной достопримечательностью этого места отдыха станет памятный знак в честь тысячелетия Бреста и реконструкции городского сада.

Основные работы на объекте уже выполнены, осталось завершить благоустройство. Подспорьем этому будет экологическая акция. В ней примут участие около 100 работников ЖКХ, идею поддержали депутаты, активисты БРСМ, приглашают поучаствовать и других жителей Бреста. Трудовой десант очистит завезенный грунт от сорной растительности и камней. Коммунальники снабдят добровольцев необходимым инвентарем: граблями, лопатами, тачками. "Экологическая акция поможет нам привести в порядок ранее заброшенную территорию, которая превратилась в популярную у брестчан зону отдыха. Они смогут вложить частичку своего труда в благоустройство парка", - отметил Сергей Жуков.

Городской сад занимает более 8 га. Его заложили в 1835 году на пересечении нынешних проспекта Машерова и улицы Ленина. Парк несколько раз менял свое название и неоднократно закрывался. В последний раз это произошло в конце 40-х годов ХХ столетия. Вероятной причиной закрытия стал запрет на устройство мест общественного назначения в зоне водозаборных сооружений.-0-