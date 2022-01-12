Экология, трудоустройство и торговля: Линевич провел прием граждан в Шумилино

12 января, Шумилино /Корр. БЕЛТА/. Темы экологии, торговли на селе и помощи в трудоустройстве звучали во время прямой телефонной линии и личного приема граждан помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем в Шумилинском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой озвучила свою проблему по телефону жительница Шумилино. Ее мама живет в горпоселке по ул.Карла Маркса в частном доме и рядом с участком есть магазины. В мае 2021 года начала работу торговая точка по продаже стройматериалов. По словам заявительницы, у них функционирует котельная, а из трубы идет дым с неприятным запахом после сжигания отходов, упаковок от товаров. Кроме того, местная жительница считает, что труба установлена с нарушением требований. "Вопрос берем на контроль для изучения ситуации. Специалисты разберутся, соответствует ли все это нормативным актам, в том числе в сфере экологии, и дадим вам ответ", - сказал Анатолий Линевич.

На прием пришел бывший сотрудник Шумилинского лесхоза. Мужчина получил травму во время работы в лесхозе. Медики дали ему группу инвалидности и сейчас он не может работать в организации на прежней должности, а подходящей вакансии нет. Представители лесхоза пояснили, что врачи пришли к выводу, что это не производственная травма, а общее заболевание. Заявителю предложили помощь в трудоустройстве, служба занятости предоставит для него возможные места работы в районе.

Жители деревни Козьяны делегировали на прием свою соседку для помощи в решении нескольких вопросов. У них нет магазина, а к качеству работы продавца автолавки есть претензии. Сельчане еще жалуются на плохую мобильную связь и отсутствие проводного интернета. Также женщина указала на то, что в районе ж/д вокзала в Шумилино нет точки общепита, чтобы пассажирам поесть во время ожидания поездов. Помощник Президента поручил вникнуть в поднятые вопросы и решить их.

Подводя итоги общения с людьми, Анатолий Линевич подчеркнул, что большинство вопросов могла самостоятельно решить местная власть. Он также заострил внимание на том, что такие приемы важны для получения обратной связи от жителей. "Люди видят, что они могут обратиться со своей проблемой к чиновнику любого уровня. Его выслушают, дадут ответ и помогут, если в рамках закона вопрос можно решить. Но главное, что идет общение с человеком", - добавил помощник Президента.

На приеме директор КУСП "Шумилинская ПМК-70" Алексей Кривко

На приеме житель г.п. Шумилино Алексей Вергунов

На приеме житель агрогородка Башни Александр Шалюто

Во время приема граждан в Шумилино также были подняты вопросы пенсионного законодательства и ЖКХ.-0-

Фото Александра Хитрова