Экомарафон пройдет в Гомеле 21 апреля

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть-экомарафон-2019" пройдет в Гомеле 21 апреля, накануне Международного дня Матери-Земли, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации ОО "Белорусская федерация легкой атлетики".

Свое намерение выйти на старт уже выразили примерно 2 тыс. человек: представители разных областей Беларуси, а также Украины, России, США, Италии, Франции, Китая, Египта. Регистрация продолжается.

Определять лучших будут на трех дистанциях: в экозабеге на 4 км 200 м, полумарафоне (21 км 97 м) и марафоне (42 км 195 м).

Для участников и зрителей спортивного праздника организаторы готовят культурно-развлекательную программу, у стартово-финишного городка будут работать детские аттракционы, торговые точки.

Это весеннее спортивное мероприятие проводится уже в третий раз. Среди основных целей экомарафона поддержка идеи бережного отношения к природе, популяризация легкой атлетики, пропаганда здорового образа жизни, организация полезного досуга, повышение уровня мастерства спортсменов, укрепление спортивных и дружественных связей между легкоатлетами разных стран. В числе организаторов мероприятия - Белорусская федерация легкой атлетики, Гомельский облисполком и горисполком. Официальным партнером экологического мероприятия в этом году стала "Белорусьнефть".-0-