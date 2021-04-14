Экомаркет "Кошык" снова будет открыт в Минске по четвергам

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермерские четверги стартуют 15 апреля в Минске на площадке по ул. Чапаева, 3, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Молодежная социальная служба".

Каждый четверг с 12.00 до 18.30 минчан и гостей столицы приглашают за натуральными, экологически чистыми фермерскими продуктами. Домашний хлеб и сыр, мясные деликатесы, масло ручной работы, мед и чай, сезонные овощи и фрукты, сувениры привезут представители личных подсобных хозяйств, агроусадеб Беларуси.

Органические и экологически чистые продукты в рамках ярмарки продают уже с 2019 года. В 2020-м пандемия короновируса вмешалась в планы организаторов, но сезон фермерских четвергов тогда все же стартовал, правда, только в октябре. Разумеется, со всеми мерами предосторожности, на открытом воздухе, как и сейчас.

"Экомаркет остается социальным проектом, который направлен на поддержку предпринимательства в регионах. Производители органических товаров, которые не несут вред здоровью человека и природе, получают за символическую плату возможность торговать своими изделиями на нашей площадке. А покупатели получают действительно полезную для организма продукцию", - рассказали организаторы.

Больше других товаров спросом у жителей столицы пользуются домашние сыры, мясные изделия, копчености, кондитерские изделия, овощи, мед. На ярмарке можно найти даже изделия ручной работы в подарок. Или просто весело провести время, общаясь с интересными людьми, слушая хорошую музыку.

Организатором ярмарочного процесса выступает бизнес-инкубатор КУП "Молодежная социальная служба".-0-