Экономический форум в Витебске собрал участников из 22 стран

16 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Рекордное количество участников собрал VIII Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске, в областной центр прибыли делегации из 22 стран, передает корреспондент БЕЛТА.

На открытии форума председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев подчеркнул, что мероприятие призвано широко продемонстрировать достижения и успехи в развитии городов и районов Витебской области, представить производственный и научный потенциал, предложить наиболее перспективные направления взаимного сотрудничества. "Подобные возможности для совместной деятельности имеет каждый район Витебской области с учетом своего промышленного и сырьевого потенциала, местоположения, наличия специалистов", - сказал губернатор.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин на форуме

Руководитель области отметил, что регион ориентирован на создание принципиально новых производств, высокопроизводительных рабочих мест, глубокую модернизацию и техническое перевооружение действующих предприятий. В этих целях в 2018 году были поддержаны инициативы Витебского облисполкома по включению территорий отдельных предприятий Орши, Полоцка и Новополоцка в границы свободной экономической зоны "Витебск", утверждена программа комплексного развития Оршанского района, предусматривающая государственную поддержку инновационных проектов и разработок. В этом году в Оршанском районе начал функционировать автомобильный логистический терминал, являющийся первой очередью крупнейшего в республике проекта по строительству мультимодального промышленно-логистического комплекса. Создаются возможности для поставки и обработки грузов в автомобильном, железнодорожном и воздушном сообщении, строительства новых производств со специальным правовым режимом обслуживания инвесторов. Для шести районов Витебской области под инвестпроекты в сфере туризма, отдыха и оздоровления определены 211 участков, расположенных в самых живописных и экологически чистых местах Витебской области.

На форуме представлены интересные проекты для сотрудничества. Среди них - предложения по совместной деятельности от первого в республике кластера в фармацевтической сфере, созданию отраслевой лаборатории по применению аддитивных технологий в легкой промышленности от Витебского технологического университета. С учетом имеющихся в области сырьевых ресурсов на территории СЭЗ "Витебск" предлагаются для реализации проекты по комплексной переработке древесины от производства щепы до выпуска сульфатной целлюлозы.

Председатель облисполкома рассказал о крупных инвестпроектах, которые уже реализуются в регионе. В конце года вступит в строй завод по производству металлического листа и белой жести в Миорском районе. Здесь же запланирована реализация первого в стране проекта на условиях государственно-частного партнерства по строительству международного кардиологического центра. Началась работа по формированию агропромышленного холдинга, предусматривающего объединение сельскохозяйственных производств по принципу "от поля до прилавка". Разработка концепции и стратегии его развития ведется с участием Национальной академии наук Беларуси.

"Отмеченные инициативы и мероприятия Витебской области направлены на формирование новых видов управления экономикой регионов, эффективного использования их промышленного, аграрного, туристического и природно-ресурсного потенциала, наращивания экспорта, усиления взаимодействия науки и бизнеса", - добавил Николай Шерстнев. Он выразил уверенность, что площадка форума придаст новый импульс для взаимовыгодного сотрудничества.

Главное майское экономическое событие региона набирает обороты с каждым годом, например, в 2018 году участие в форуме принимали 42 делегации из 14 стран. Двухдневная программа форума включает подписание договоров о сотрудничестве районов области с зарубежными регионами, работу выставочных экспозиций, демонстрационных площадок, проведение биржи деловых контактов, молодежного конкурса профессиональной подготовки и квалификации WorldSkills, конференции "Роль системы образования в инновационных разработках". Запланировано посещение предприятий и объектов региона участниками форума. Впервые на форуме будет организована работа зарубежного павильона товаров, услуг и проектов, где зарубежные регионы-партнеры презентуют лучшие компании и их разработки. Отдельно будет представлена пищевая продукция предприятий Витебской области, пользующаяся неизменным спросом за рубежом.-0-

Фото Александра Хитрова